第58独立摩托化步兵旅的官兵在哈尔科夫州科扎乔洛潘方向成功撤离了一名受伤战友。 此次行动中使用了两套地面机器人系统——“吉姆利”和“阿尔达尔”。

在撤离过程中，“吉姆利”机器人载着受伤士兵陷入泥潭，随后另一套系统“阿尔达尔”协助将其拖出。整个行动持续了六小时以上。

然而，在途中，该机器人系统在开阔的田野中央陷入泥泞。为了继续撤离，军方派出第二套地面机器人系统“阿尔达尔”前去支援。

尽管体积较小，“阿尔达尔”仍成功将“吉姆利”从泥泞中拖出，随后“吉姆利”载着伤员继续前行。

最终，乌克兰守军成功完成了此次撤离任务。

此次行动由代号为“掠食者”的操作员和代号为“帕萨特”的导航员在分队指挥官“黑人”的指挥下执行。

这场持续了六小时以上的救援行动画面，由第58机械化步兵旅的战士们公布。

三天内，俄军对能源及油气基础设施发动了约60次袭击。

俄罗斯境内一天内有两架苏-30战斗机坠毁。

在俄罗斯加里宁格勒州，一架苏-30SM战斗机发生事故。两名飞行员均成功弹射逃生，但受了伤。

此前，一架图-95MS战略轰炸机在俄罗斯坠毁。

此外，在俄罗斯沃罗涅日州，一架米-8军用直升机坠毁。

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