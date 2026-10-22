Вечером 21 октября польский Правительственный центр безопасности направил предупреждение жителям Люблинского воеводства в связи с российской воздушной атакой на территории Украины. В сообщении отмечалось, что ситуация находится под наблюдением, а в воздушном пространстве Польши действует польская авиация.

Предупреждение для Люблинского воеводства

Как сообщает RMF24, предупреждение получили жители 20 повятов: Пулавского, Опольского, Люблинского, Красницкого, Яновского, Володавского, Ленчинского, Свидницкого, Хелмского, Красноставского, Грубешовского, Замойского, Томашовского, Билгорайского, Луковского, Бяльского, Рыковского, Радыньского, Парчевского и Любартовского.

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Также предупреждение получили жители Люблина, Хелма, Замостья и Бялой-Подляски. Правительственный центр безопасности призвал ожидать дальнейших сообщений относительно ситуации.

Нарушений воздушного пространства не зафиксировали

После 23:00 предупреждение отменили. По данным польского Правительственного центра безопасности, нарушений воздушного пространства Польши не наблюдалось.

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