У Польщі скасували попередження після російської атаки на Україну — RMF24

Польський Урядовий центр безпеки ввечері 21 жовтня надіслав попередження жителям Люблінського воєводства через російську повітряну атаку на території України. У повідомленні зазначалося, що ситуацію моніторять, а в повітряному просторі Польщі діє польська авіація.

Попередження для Люблінського воєводства

Як повідомляє RMF24, alert отримали мешканці 20 повітів: Пулавського, Опольського, Люблінського, Красницького, Янівського, Володавського, Ленчинського, Свідницького, Холмського, Красноставського, Грубешівського, Замойського, Томашівського, Білгорайського, Луківського, Більського, Рицького, Радинського, Парчевського та Любартівського.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Також попередження надійшло жителям Любліна, Холма, Замостя та Бялої-Підляської. Урядовий центр безпеки закликав очікувати подальших повідомлень щодо ситуації.

Порушень повітряного простору не зафіксували

Після 23:00 alert скасували. За даними польського Урядового центру безпеки, порушень повітряного простору Польщі не спостерігали.

Читай нас у