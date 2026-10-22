Три недели на 30 километров — пехотинец «Игнат» о боевом опыте

Боец с позывным «Игнат» до начала полномасштабной войны работал в сфере ИТ и занимался автоматизацией процессов, а сейчас служит в 5-м штурмовом батальоне 92-й отдельной штурмовой бригады. Он рассказал о первом контакте с российскими военными, сложном пути к позициям и о том, как пехотинцы обустраивают укрытия и получают необходимое снаряжение. По словам военного, самое трудное в пехоте — не только физическая нагрузка, но и осознание того, что приходится делать на войне.

Боец с позывным «Игнат» ранее работал в сфере IT, где занимался автоматизацией процессов. Сейчас он служит в 5-м штурмовом батальоне 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка. В видео «Игнат» рассказал, как происходило продвижение украинских бойцов, что запомнилось ему из первого боя и почему пехоту он считает самой тяжелой работой в своей жизни.

Семь точек на пути к позициям

По словам военного, во время продвижения бойцы проходили несколько промежуточных точек. Всего их было около семи, и на каждой военные задерживались на некоторое время. До последнего они не знали, станет ли очередная точка конечной. В пути приходилось постоянно быть внимательными. Бойцы прислушивались к звукам в небе, следили за тем, куда ступают, ведь территория могла быть заминирована. Особое внимание уделяли маскировке, чтобы не привлекать внимания противника.

На позициях нужно было обустраивать укрытия и защищаться от возможных ударов. Лишних вещей с собой не брали, а необходимое снаряжение и запасы получали с помощью дронов. «Окопались, крышу нужно сделать. С собой брали немного. Нам сбрасывают дронами всё необходимое», — рассказал «Игнат». Такой путь требовал выносливости и постоянной сосредоточенности. Даже когда бойцы останавливались на очередной точке, они не могли быть уверены, что останутся там надолго.

Первый контакт с противником

Первый контакт с российскими военными «Игнат» запомнил по звуку русского языка. После этого украинские бойцы получили приказ и открыли огонь.

По словам военного, осознание того, что произошло, приходит не обязательно в самый момент боя. Мысли о пережитом могут появиться уже позже, когда опасность миновала и есть время осмыслить события. «Игнат» также рассказал, сколько времени занял путь к позициям и обратно. Расстояние примерно в 30 километров бойцы преодолевали три недели. Зато обратный путь прошли за три суток.

Эти цифры показывают, насколько сложными могут быть передвижения пехоты в боевых условиях. На скорость влияют опасность, минирование, необходимость маскироваться и выполнять задачи на каждой промежуточной точке.

«Пехота — самое тяжёлое, чем я занимался в жизни»

«Игнат» признался, что служба в пехоте стала самой тяжёлой работой в его жизни. Речь идёт не только о физической нагрузке, длительном пребывании на позициях или постоянной угрозе обстрелов. Тяжела и психологическая сторона боевого опыта, с которым военным приходится жить после выполнения задач. «Пехота для меня — это, пожалуй, самое тяжелое, чем я занимался в жизни. Это тяжелый труд. Убить человека — это не сигарету выкурить. С этим приходится жить дальше», — сказал боец.

Этими словами военный обратил внимание на то, что война оставляет не только физические последствия. Участие в боях связано с трудными решениями и переживаниями, которые могут возвращаться уже после завершения конкретной задачи.

Историю «Игната» обнародовала 92-я отдельная штурмовая бригада. В рассказе он поделился собственным опытом службы — от сложного продвижения до первого контакта с противником и осознания того, насколько тяжела работа пехотинца. Историю военного и его опыт службы бригада обнародовала в своём Telegram-канале.

Мобильная огневая группа Львовской зенитной ракетной бригады имени Ивана Выговского уничтожила реактивный ударный беспилотник «Герань-4», который летел в направлении объекта прикрытия.

Зенитчики 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского обнародовали видео боевой работы французского комплекса противовоздушной обороны Crotale.

Читай нас в