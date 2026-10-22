В течение 22 октября на фронте произошло 146 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наиболее активно оккупанты наступали на Покровском направлении, где украинские военные отразили 13 атак. Всего за сутки российская армия нанесла три ракетных и 48 авиационных ударов, сбросила 167 управляемых авиабомб и применила почти шесть тысяч дронов-камикадзе.

По состоянию на 22:00 22 октября на фронте зафиксировали 146 боевых столкновений. В течение суток российские войска нанесли три ракетных и 48 авиационных ударов. Они сбросили 167 управляемых авиабомб, применили 5983 дрона-камикадзе и осуществили 2151 обстрел населенных пунктов и позиций украинских военных.

Больше всего атак пришлось на Покровское направление. В то же время бои продолжались и на других участках фронта, в частности на Северо-Слобожанском, Лиманском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Покровское направление остается самым горячим

На Покровском направлении украинские военные отразили 13 атак российских оккупантов. Противник пытался продвинуться вблизи Софиевки, Вольного, Нового Донбасса, Мирного, Сергеевки и Молодецкого. По предварительным подсчётам Генштаба, за сутки на этом участке фронта российская армия потеряла 42 военнослужащих убитыми и ещё 22 — ранеными.

Также украинские защитники уничтожили две единицы автомобильной техники и четыре единицы специальной техники противника. Кроме того, был поражен пункт управления беспилотниками и одно укрытие российских военных.

Еще пять единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотниками и 45 укрытий оккупантов были повреждены. Также украинские военные уничтожили или подавили 167 российских беспилотников различных типов.

Где еще продолжались бои

На Северо-Слобожанском направлении за сутки произошло 11 боевых столкновений. Бои велись вблизи Избицкого, Радьковки и Вильхуватки. Одно из столкновений на момент подготовки сводки еще продолжалось.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили пять атак. Российские военные пытались продвинуться в районах Катериновки, Колодязов и Лимана, однако добиться успеха на этих участках им не удалось.

На Константиновском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений. Российские войска атаковали вблизи Константиновки, Долгой Балки и Павловки. Один бой на момент составления вечернего сводки еще продолжался.

На Гуляйпольском направлении отразили десять атак

На Гуляйпольском направлении российские войска десять раз пытались атаковать украинские позиции. Бои происходили в районах Верхней Терсы, Косовцевого, Воздвижковки, Копанов, Чаривного, Новоселовки и Белогорья.

На Ореховском направлении зафиксировали два боевых столкновения — вблизи Лукьяновского и Павловки. Одна из атак на момент публикации сводки еще продолжалась.

На части направлений россияне не наступали

По данным Генштаба, в течение суток российские войска не проводили наступательных действий на Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях. Также наступательной активности не зафиксировали на Северо-Слобожанском направлении, хотя в другой части сводки Генштаб сообщил о боевых столкновениях на этом участке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

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