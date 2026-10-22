В Лозовой число пострадавших в результате удара по рынку возросло до 36

В Лозовой Харьковской области число пострадавших в результате российского удара по рынку возросло до 36 человек. Четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 — в состоянии средней тяжести. В результате атаки погибли два человека, сообщил мэр Сергей Зеленский.

Число пострадавших от российского удара по рынку в Лозовой Харьковской области возросло до 36 человек. По его словам, четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 человек — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. «Число раненых возросло до 36 человек. Четверо — в крайне тяжёлом состоянии, 29 — в состоянии средней тяжести. Местные и областные врачи делают всё, чтобы спасти каждого и каждую», — написал Сергей Зеленский.

Что известно о нападении

Российские войска нанесли удар по рынку в Лозовой в четверг днем. По сообщениям, для атаки была использована ракета «Бандероль». Сначала сообщалось о двух погибших и 34 пострадавших. Впоследствии число раненых возросло до 36. Мэр призвал следить за официальными сообщениями о последствиях атаки. Медики продолжают бороться за жизнь людей, получивших тяжелые ранения. Об этом сообщил мэр Сергей Зеленский в своем Telegram-канале.

22 октября российские оккупационные войска атаковали местный рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли два человека, ещё 17 гражданских получили ранения.

Утром 21 октября российский беспилотник поразил одну из установок на производственной площадке газодобывающей инфраструктуры «Группы Нафтогаз» в Харьковской области.

Читай нас в