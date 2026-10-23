Трамп попросил Маска ослабить ограничения Starshield в Украине — CNBC

В США президент Дональд Трамп попросил основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска ослабить ограничения на работу Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink — в Украине. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает CNBC, передавая материал The Wall Street Journal.

Работа системы после разговора

По данным The Wall Street Journal, Starshield начала работать более нормально в четверг вскоре после телефонного разговора Трампа с Маском. Американские и украинские чиновники сообщили газете, что Украина полагается на эту систему в войне против Российской Федерации — государства-агрессора.

Позже Трамп не стал прямо подтверждать, звонил ли он Маску. Общаясь с журналистами возле Белого дома перед поездкой на предвыборный митинг в Айове, он заявил, что не имеет значения, звонил ли он сам или кто-то другой. По словам президента США, главное, что Маск восстановил работу системы.

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Реакция сенаторов

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Маск, критиковавший президента Украины Владимира Зеленского, приказал замедлить работу Starlink. По данным газеты, Трамп и Маск обсудили это решение вскоре после того, как информация об изменении стала публичной. В то же время Трамп неоднократно отрицал свою причастность к ограничениям и говорил, что не знает, принял ли это решение именно Маск.

Сенатор-республиканец Джон Корнин заявил, что не верит, будто Маск мог ограничить Starlink без как минимум молчаливого согласия Белого дома. Сенатор-демократ Ричард Блументаль инициировал проверку обстоятельств ухудшения работы спутниковых технологий SpaceX для Украины без предварительного уведомления. Белый дом и адрес электронной почты, связанный с Маском, не ответили на запросы CNBC о комментарии по поводу сообщения о разговоре Трампа с Маском.

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