CNBC：特朗普要求马斯克放宽Starshield在乌克兰的限制

据美国官员消息，美国总统唐纳德·特朗普要求SpaceX创始人兼首席执行官埃隆·马斯克放宽对Starshield在乌克兰运行的限制。Starshield是卫星系统Starlink的军用版本。CNBC报道了这一消息，并转述了《华尔街日报》的报道。

通话后系统的运行情况

据《华尔街日报》报道，在特朗普与马斯克通电话后不久，Starshield于周四开始恢复较为正常的运行。美国和乌克兰官员对该报表示，乌克兰在针对俄罗斯联邦这一侵略国的战争中依赖这一系统。

随后，特朗普没有直接证实自己是否给马斯克打过电话。在前往爱荷华州参加竞选集会前，他在白宫附近对记者表示，是他本人还是其他人打了电话并不重要。美国总统称，重要的是马斯克恢复了该系统的运行。

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参议员的反应

此前，《华尔街日报》报道称，曾批评乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的马斯克下令放慢Starlink的运行。该报称，在有关这一变化的信息公开后不久，特朗普和马斯克讨论了这一决定。与此同时，特朗普多次否认参与这些限制，并表示不知道该决定是否由马斯克本人作出。

共和党参议员约翰·科宁表示，他不相信马斯克能够在没有得到白宫至少默认同意的情况下限制Starlink。民主党参议员理查德·布卢门撒尔发起审查，以查明SpaceX卫星技术在未提前通知的情况下为乌克兰提供的服务恶化的相关情况。白宫以及一个与马斯克有关的电子邮件地址均未回应CNBC就特朗普与马斯克通话报道提出的置评请求。

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