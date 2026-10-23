自10月23日清晨起，俄军多次袭击哈尔科夫，并向兹拉托波尔和新沃多拉加发动了袭击。炮击导致多处起火，并造成破坏。

斯洛比德区被击中，一处附属建筑起火。在奥斯诺维扬斯基区，敌军击中了一栋多层住宅楼和民用基础设施。

随后有消息称，该区一处私人住宅遭袭，现场起火。据哈尔科夫州行政长官奥列格·西涅古博夫称，一栋四层建筑的屋顶也在燃烧。

10月23日上午，俄军据初步数据显示，向兹拉托皮尔市发射了两枚导弹。

“俄罗斯的袭击导致数栋住宅楼和一家民用企业严重受损，”市长尼古拉·巴克谢耶夫通报道。

此外，敌军还袭击了诺瓦·沃多拉加村。

“今天，敌人再次对诺瓦·沃多拉加村发动了袭击。据初步判断，使用的是‘班德罗尔’型导弹。袭击目标为非住宅建筑，”该社区负责人亚历山大·叶辛表示。

据初步数据，此次炮击未造成人员伤亡。

据国家紧急情况局通报，在哈尔科夫州贝兹柳迪夫斯基社区，俄罗斯的袭击导致一处仓库发生大规模火灾，消防列车已投入灭火工作。

“由于一枚炮弹击中贝兹柳迪夫斯基社区境内一家私营企业的建筑，导致该建筑受损并引发大规模火灾，”通报中写道。

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国家紧急情况局指出，尽管面临再次遭到炮击的威胁，但国家紧急情况局各分队、当地消防队的消防员、消防列车以及哈尔科夫市政企业的员工和设备仍被调派参与清理敌方袭击造成的后果。

据初步消息，此次事件中无人受伤。

来源：伊戈尔·特列霍夫

需要提醒的是，俄罗斯曾对苏梅市发动大规模无人机袭击，造成人员伤亡和财产损失。

与此同时，在哈尔科夫州的洛佐瓦市，因俄罗斯对集市发动袭击，死亡人数有所增加。

此外，俄罗斯当晚对第聂伯罗市及周边地区发动了近20次袭击，造成人员伤亡。

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