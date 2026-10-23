白俄罗斯继续允许俄罗斯在袭击乌克兰时使用中继器为俄方无人机提供支持。与此同时，据乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科称，目前尚未发现俄罗斯军队向白俄罗斯境内调动的迹象。

乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科在电视节目中表示。

“威胁当然依然存在，但要说我们掌握了什么事先情报，或者实际上在我们的边境附近直接监测到此类行动的准备活动，所幸目前并没有。 也就是说，敌人——俄罗斯——并未向白俄罗斯境内增派部队，这里所说的主要是步兵分队或部队。而白俄罗斯方面也没有将其增援部队直接调往我们的边境，”该发言人指出。

与此同时，白俄罗斯仍在通过提供中继器运作所需的领土来支持俄罗斯。 “因此，目前白俄罗斯主要仍通过这些中继器继续支持俄罗斯，当俄罗斯向乌克兰境内发射的飞行器时，其能源正是从白俄罗斯境内获取的。 显然，卢卡申科明白，如果他派遣部队对我国开战，其部队将遭受损失，因此他试图避免采取此类行动。 但与此同时，他愿意通过其他方式协助俄罗斯杀害乌克兰人，”德姆琴科指出。

此前，泽连斯基曾警告称，普京计划在白俄罗斯部署弹道导弹。

与此同时，卢卡申科希望在白俄罗斯的每个乡级行政区组建武装部队。

此外，卢卡申科还表示，乌克兰大选的问题不应由特朗普来决定。

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