过去24小时内，俄罗斯军队在对乌克兰的战争中又损失了1980名军人及两套防空系统

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年10月24日，俄罗斯军队总战损人数约为1 576 600人。 过去24小时内，俄军又损失了1 980名官兵。

据总参谋部数据，截至10月24日，俄军还损失了12 444辆坦克和25 600辆装甲战车。

过去24小时内，乌克兰守军又歼毁了5辆坦克和3辆装甲车。

俄罗斯军队其他估计损失情况如下：

火炮系统 ——51 565门（24小时内增加64门）；

多管火箭炮 系统——2 232门（+2）；

防空武器 ——1 722件（+2）；

飞机——443架 ；

直升机——356架 ；

地面机器人系统 ——3 011套（+8）；

作战战术 无人机——579 064架（+1 855）；

巡航导弹 ——5 138；

舰船及快艇—— 35 艘 ；

潜艇 ——2 艘 ；

汽车及油罐车 ——166 501辆（+413）；

特种装备——4 852 (+1)。

乌克兰武装部队总参谋部强调，关于俄军战斗损失的数据仍在核实中。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

在过去两个月里，乌克兰特种作战部队第8团的作战人员消灭了超过25名占领军士兵，并俘虏了另外13人。

10月22日及23日凌晨，乌克兰国防军对乌克兰临时被占领土上的多处俄军军事设施实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存和发射点、弹药及后勤物资仓库，以及俄军指挥所。

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