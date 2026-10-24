За сутки армия РФ потеряла в войне против Украины ещё 1980 военнослужащих и два средства ПВО

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 24 октября 2026 года, составляют около 1 576 600 человек. За прошедшие сутки российские войска потеряли ещё 1 980 военнослужащих.

По данным Генштаба, по состоянию на 24 октября российская армия также потеряла 12 444 танка и 25 600 боевых бронированных машин.

За сутки украинские защитники уничтожили ещё пять танков и три бронированные машины.

Другие ориентировочные потери российских войск составляют:

артиллерийские системы — 51 565 единиц (+64 за сутки);

реактивные системы залпового огня — 2 232 (+2);

средства противовоздушной обороны — 1 722 (+2);

самолеты — 443;

вертолёты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3 011 (+8);

оперативно-тактические беспилотники — 579 064 (+1 855);

крылатые ракеты — 5 138;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 166 501 (+413);

специальная техника — 4 852 (+1).

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные о боевых потерях российских войск уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен ещё 13.

Силы обороны Украины 22 октября и в ночь на 23 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей — места хранения и запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления российских войск.

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