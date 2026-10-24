Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 24 października 2026 r., wynoszą około 1 576 600 osób. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie straciły kolejnych 1 980 żołnierzy.

Według danych Sztabu Generalnego, na dzień 24 października armia rosyjska straciła również 12 444 czołgi i 25 600 bojowych pojazdów opancerzonych.

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zniszczyli kolejne pięć czołgów i trzy pojazdy opancerzone.

Pozostałe szacunkowe straty wojsk rosyjskich wynoszą:

systemy artyleryjskie — 51 565 sztuk (+64 w ciągu doby);

systemy rakietowe salwowe — 2 232 (+2);

środki obrony przeciwlotniczej — 1 722 (+2);

samoloty — 443;

śmigłowce — 356;

naziemne systemy robotyczne — 3 011 (+8);

drony operacyjno-taktyczne — 579 064 (+1 855);

pociski skrzydłowe — 5 138;

statki i łodzie — 35;

łodzie podwodne — 2;

pojazdy i cysterny — 166 501 (+413);

technika specjalistyczna — 4 852 (+1).

W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy podkreślają, że dane dotyczące strat bojowych rosyjskich wojsk są aktualizowane.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

W ciągu dwóch miesięcy operatorzy 8. pułku Sił Operacji Specjalnych zlikwidowali ponad 25 okupantów i wzięli do niewoli kolejnych 13.

Siły obronne Ukrainy 22 października oraz w nocy z 22 na 23 października przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród trafionych celów znalazły się miejsca przechowywania i startu dronów bojowych, magazyny amunicji i środków materialno-technicznych, a także punkt dowodzenia rosyjskich wojsk.

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