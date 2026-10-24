W ciągu ostatnich 24 godzin armia Rosji straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejnych 1980 żołnierzy oraz dwa systemy obrony przeciwlotniczej
Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 24 października 2026 r., wynoszą około 1 576 600 osób. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie straciły kolejnych 1 980 żołnierzy.
Według danych Sztabu Generalnego, na dzień 24 października armia rosyjska straciła również 12 444 czołgi i 25 600 bojowych pojazdów opancerzonych.
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zniszczyli kolejne pięć czołgów i trzy pojazdy opancerzone.
Pozostałe szacunkowe straty wojsk rosyjskich wynoszą:
- systemy artyleryjskie — 51 565 sztuk (+64 w ciągu doby);
- systemy rakietowe salwowe — 2 232 (+2);
- środki obrony przeciwlotniczej — 1 722 (+2);
- samoloty — 443;
- śmigłowce — 356;
- naziemne systemy robotyczne — 3 011 (+8);
- drony operacyjno-taktyczne — 579 064 (+1 855);
- pociski skrzydłowe — 5 138;
- statki i łodzie — 35;
- łodzie podwodne — 2;
- pojazdy i cysterny — 166 501 (+413);
- technika specjalistyczna — 4 852 (+1).
W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy podkreślają, że dane dotyczące strat bojowych rosyjskich wojsk są aktualizowane.
Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.
W ciągu dwóch miesięcy operatorzy 8. pułku Sił Operacji Specjalnych zlikwidowali ponad 25 okupantów i wzięli do niewoli kolejnych 13.
Siły obronne Ukrainy 22 października oraz w nocy z 22 na 23 października przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród trafionych celów znalazły się miejsca przechowywania i startu dronów bojowych, magazyny amunicji i środków materialno-technicznych, a także punkt dowodzenia rosyjskich wojsk.