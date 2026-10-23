Демченко заявил, что Беларусь продолжает помогать РФ наносить удары по Украине с помощью дронов

Беларусь продолжает предоставлять России возможность использовать ретрансляторы для российских беспилотников во время атак на Украину. В то же время, по словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, переброски российских войск на территорию Беларуси не фиксируются.

Об этом заявил в эфире телеканала пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Угроза, конечно, остается, но сказать, что у нас есть какая-то предварительная информация или, собственно, фиксируются приготовления к таким действиям непосредственно у нашей границы, этого, к счастью, нет. То есть враг — Россия — не перебрасывает дополнительные силы на территорию Беларуси, если говорить там о пехотных группах или, собственно, подразделениях. А сама Беларусь не подтягивает дополнительные свои силы непосредственно к нашей границе», — отметил пресс-секретарь.

В то же время Беларусь продолжает поддерживать Россию, предоставляя территорию для работы ретрансляторов. «Поэтому в основном сейчас Беларусь продолжает оказывать поддержку России с помощью тех же ретрансляторов, когда воздушные средства, которые запускает Россия по территории Украины, получают питание именно с территории Беларуси. Вероятно, Лукашенко понимает последствия: если он вступит своими подразделениями в войну против нашей страны, его подразделения будут нести потери, и поэтому он пытается избежать таких шагов. Зато готов помогать другими способами России убивать украинцев», — отметил Демченко.

Ранее Зеленский предупредил о планах Путина разместить баллистические ракеты в Беларуси.

Между тем Лукашенко хочет создать вооруженные отряды в каждом сельсовете Беларуси.

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