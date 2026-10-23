Trump poprosił Muska o złagodzenie ograniczeń Starshield w Ukrainie — CNBC

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump poprosił założyciela i dyrektora generalnego SpaceX Elona Muska o złagodzenie ograniczeń w działaniu Starshield, wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink, w Ukrainie. CNBC informuje, powołując się na amerykańskich urzędników i przekazując materiał „The Wall Street Journal”.

Działanie systemu po rozmowie

Według „The Wall Street Journal” Starshield zaczęła działać bardziej normalnie w czwartek, wkrótce po rozmowie telefonicznej Trumpa z Muskiem. Amerykańscy i ukraińscy urzędnicy powiedzieli gazecie, że Ukraina polega na tym systemie w wojnie przeciwko Federacji Rosyjskiej, państwu-agresorowi.

Później Trump nie potwierdził wprost, czy dzwonił do Muska. Rozmawiając z dziennikarzami w pobliżu Białego Domu przed wyjazdem na wiec wyborczy w Iowa, oświadczył, że nie ma znaczenia, czy dzwonił on sam, czy ktoś inny. Według prezydenta USA najważniejsze jest to, że Musk przywrócił działanie systemu.

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Reakcja senatorów

Wcześniej „The Wall Street Journal” informował, że Musk, który krytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nakazał spowolnić działanie Starlinka. Według gazety Trump i Musk omówili tę decyzję wkrótce po tym, jak informacja o zmianie stała się publiczna. Jednocześnie Trump wielokrotnie zaprzeczał swojemu udziałowi w ograniczeniach i mówił, że nie wie, czy decyzję podjął właśnie Musk.

Republikański senator John Cornyn oświadczył, że nie wierzy, by Musk mógł ograniczyć Starlink bez co najmniej milczącej zgody Białego Domu. Demokratyczny senator Richard Blumenthal zainicjował sprawdzenie okoliczności nieuprzedzonego pogorszenia działania technologii satelitarnych SpaceX dla Ukrainy. Biały Dom i adres e-mail powiązany z Muskiem nie odpowiedziały na prośby CNBC o komentarz w sprawie doniesienia o rozmowie Trumpa z Muskiem.

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