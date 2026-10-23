曾效力于乌克兰国家队的足球运动员罗曼·马克西穆克，为保卫祖国对抗俄罗斯占领军，在一次战斗中击毙了约20名敌人。媒体报道了这位在战争中牺牲的运动员的战斗历程。

据初步消息，罗曼·马克西姆尤克于2025年3月11日左右牺牲。

罗曼·马克西姆尤克直至生命最后一刻都进行了英勇抵抗

2022年秋天，罗曼决定效仿其弟弟安德烈，投身保卫乌克兰的战斗。 自2025年1月起，他作为第25独立空降旅（西切斯拉夫旅）突击空降部队的瞄准手，参与了顿涅茨克战线的战斗行动。 战友们盛赞马克西姆尤克行动的卓越效率。正是那股让罗曼在足球场上崭露头角的爆发力，在战场上也派上了大用场。

2025年春季，马克西姆尤克与战友们肩负起保卫顿涅茨克州波克罗夫斯基区利西夫卡村附近阵地的重任。罗曼担任该阵地的阵地长。 这一桥头堡具有关键战略意义，因为它位于我军第一和第二空降营之间。

第25空降旅的一名退伍军人讲述道，马克西姆尤克在抵御占领者的强攻时表现出了英雄气概。 非凡的英雄气概。在危急关头，他冲上主干道，不仅消灭敌人，还把阵亡战友从战场上搬走，并设法将他们有效掩埋，以此误导侵略者指挥部，使其无法掌握真实战况。 夺取无线电台后，马西米尤克假扮成俄军士兵与俄方保持联系，以便获取给养和其他急需物资。

第25空降旅的一名军人指出，仅在步枪射击战中，马西米尤克就消灭了15至20名占领军士兵。 有一次，罗曼几乎身处敌人的枪口之下，但凭借敏捷的反应速度成功将其击毙。

罗曼·马克西穆克的生命于2025年3月11日左右在利斯基夫卡附近戛然而止。敌方突击小组成功潜入乌克兰士兵的掩体，并向其投掷了多枚手榴弹。 我方战士们直至最后一息都进行了英勇抵抗，但最终全部牺牲。其中就包括罗曼·马克西姆尤克。

不过，当时未能立即将战士们的遗体运出。直到2026年10月15日，DNA鉴定才最终确认了罗曼的牺牲事实。 随后，第25独立空降锡切斯拉夫旅指挥部立即决定提议追授罗曼·马克西姆尤克“乌克兰英雄”称号。

罗曼·马克西穆克的足球生涯

罗曼·马克西穆克在四年级时进入纳德维尔尼亚青少年体育学校训练，由此开启了他的职业足球生涯。 在其职业生涯中，他曾效力于多家俱乐部，包括“水晶”（乔尔特基夫）、“贝斯基德”、CSKA、CSKA-博里斯芬、“胡特罗维克”、 “普里卡尔帕蒂亚”（伊万诺-弗兰科夫斯克）、“泽尼特”、“迪纳摩”（基辅）、“第聂伯”（第聂伯）以及“沃林”。 他于1995年7月25日在“普里卡尔帕蒂亚”对阵“塔夫里亚”的比赛中完成了乌克兰超级联赛首秀，该场比赛以伊万诺-弗兰科夫斯克队4:3获胜告终。

除了俱乐部赛事外，马克西姆尤克还曾代表乌克兰国家队出战，共出场5次。 他在国际赛场上的首秀发生在1998年8月19日，那是一场对阵格鲁吉亚国家队的友谊赛，乌克兰队以4:0的比分取得了大胜。

据sport.ua报道。

截至10月23日，乌克兰战况地图已公布。

乌克兰武装部队打击了俄罗斯的弹药库和无人机，以及位于克里米亚的指挥所和“鲁比康”部队的设施。

马亚尔表示，10月无人机部队消灭了超过1.2万名占领军。

10月19天内，无人机部队击毙了超过1万名占领军。



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