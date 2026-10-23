Министр обороны Уэс Стритинг предостерег от умиротворения Владимира Путина после того, как главный переговорщик Дональда Трампа по войне в Украине назвал его гуманитарием. Об этом The Independent сообщило со ссылкой на выступление чиновника в программе BBC Newsnight 22 октября.

Граница между дипломатией и умиротворением

Стритинг заявил, что понимает необходимость дипломатической вежливости во время переговоров, когда собеседник находится напротив участника переговоров. В то же время он подчеркнул, что между умиротворением и мирным процессом существует четкая граница.

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Министр обороны также назвал Путина хладнокровным убийцей. На вопрос, считает ли он действия США умиротворением, Стритинг ответил предостережением не кормить крокодила.

Отсылка к Черчиллю

Эта фраза отсылает к высказыванию Уинстона Черчилля, которое часто цитируют в контексте умиротворения: о человеке, кормящем крокодила в надежде, что тот съест его последним. По данным издания, Черчилль использовал это сравнение в отношении нейтральных государств в начале Второй мировой войны.

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