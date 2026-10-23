Россия повредила четыре корпуса педагогического университета в Сумах

В ночь на 23 октября в результате российского удара в Сумах были повреждены четыре корпуса государственного педагогического университета. Информации о других последствиях удара в данном сообщении нет.

Об этом сообщил в Telegram мэр Сум Александр Лысенко.

«Поврежден педагогический университет в Сумах в результате атаки РФ», — сообщил Лысенко.

Он отметил, что пострадали четыре корпуса учебного заведения, выбито более 200 окон.

По словам первого проректора Анны Заикиной, в результате обстрела зафиксированы достаточно значительные повреждения, в частности, больше всего пострадал центральный корпус педагогического университета. Сотрудники не пострадали, они успели спуститься в укрытие.

Она добавила, что студенты обучаются преимущественно дистанционно, за исключением некоторых специальностей, которые имеют смешанный формат обучения.

Источник: Александр Лысенко

Напомним, Россия массированно атаковала Сумы дронами, есть пострадавшие и разрушения.

Между тем в Лозовой в Харьковской области возросло число погибших в результате российского удара по рынку.

Также Россия почти 20 раз атаковала Днепр и область за вечер, есть пострадавшие.

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