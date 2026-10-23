Rosja uszkodziła cztery budynki uniwersytetu pedagogicznego w Sumach

W nocy z 22 na 23 października w wyniku rosyjskiego ataku w Sumach uszkodzono cztery budynki Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. W przekazanym komunikacie nie ma informacji o innych skutkach ataku.

Informację tę przekazał na Telegramie burmistrz Sum, Ołeksandr Lysenko.

„Uniwersytet Pedagogiczny w Sumach został uszkodzony w wyniku ataku Federacji Rosyjskiej” – poinformował Lysenko.

Zaznaczył, że uszkodzone zostały cztery budynki uczelni, a wybito ponad 200 okien.

Według pierwszej prorektor Anny Zaikiny w wyniku ostrzału odnotowano dość rozległe zniszczenia, w szczególności najbardziej ucierpiał główny budynek uniwersytetu pedagogicznego. Pracownicy nie odnieśli obrażeń, zdążyli schronić się w schronach.

Dodała, że studenci uczą się głównie zdalnie, z wyjątkiem niektórych kierunków, które mają formę nauczania mieszanego.

Źródło: Ołeksandr Lysenko

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na Sumy, w wyniku którego są ofiary i zniszczenia.

Tymczasem w Łozowej w obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na targowisko.

Ponadto Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i obwód w ciągu wieczoru; są ofiary.

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