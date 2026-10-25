Удар по «Эпицентру» в Полтаве привёл к пожару, есть пострадавшая

В Полтаве российский беспилотник попал в здание торгового комплекса «Эпицентр». После удара там возник пожар, а травмы получила 52-летняя женщина. Информация о масштабах разрушений уточняется, на месте продолжается ликвидация последствий атаки.

Российские войска атаковали Полтаву с помощью беспилотника. Дрон попал в здание торгового комплекса «Эпицентр», после чего там вспыхнул пожар. Сначала глава ОГА сообщил о попадании российского беспилотника в торговый комплекс. На тот момент обстоятельства атаки и ее последствия еще выяснялись.

Впоследствии Дякивнич сообщил, что в результате удара возник пожар. По предварительным данным, травмы получила 52-летняя женщина. «Предварительно, травмы получила 52-летняя женщина», — отметил глава Полтавской ОГА. В настоящее время информацию о масштабах разрушений уточняют. На месте продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Данные о характере травм пострадавшей и состоянии её здоровья в сообщениях областной военной администрации не уточнялись. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

В Полтаве российский беспилотник попал в здание торгового комплекса. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Информацию о последствиях удара в настоящее время уточняют.

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