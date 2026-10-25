Российские дроны повредили жилой дом и четыре автомобиля в Харькове

Утром 25 октября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников. В Основянском районе был поврежден многоквартирный жилой дом, а в Новобаварском — четыре автомобиля. По предварительным данным, в результате этих ударов никто не пострадал.

Утром российские дроны вновь атаковали Харьков. Повреждения зафиксировали сразу в двух районах города. В Основянском районе один из беспилотников повредил многоквартирный жилой дом. В настоящее время коммунальные службы работают на месте и устраняют последствия атаки. Информация о масштабах повреждений дома уточняется.

Еще один удар российский дрон нанес по Новобаварскому району. Там повреждены четыре автомобиля. По информации мэра, обошлось без пострадавших. Российские войска продолжают атаковать Харьков беспилотниками. Городские службы работают над ликвидацией последствий утренних ударов. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Вечером российский реактивный беспилотник нанёс удар по складскому зданию частного предприятия в Безлюдовской общине Харьковской области. Дрон попал в крышу здания, после чего на складе вспыхнул пожар.

В субботу, 24 октября, в результате вражеского обстрела города Дергачи в Харьковской области пострадали трое мужчин. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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