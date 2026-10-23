Трегубов опроверг заявления о захвате РФ населенных пунктов в Харьковской области

В северной части Купянска Харьковской области остаются несколько десятков российских военных, которые продолжают оказывать организованное сопротивление. Силы обороны Украины работают над тем, чтобы лишить противника возможности проводить ротацию и перебрасывать подкрепление в город. В то же время заявления россиян о якобы захвате Голубовки и Шевченково не соответствуют действительности.

По его словам, российские военные находятся в северных районах Купянска и рассредоточены среди малоэтажной застройки. Они по-прежнему представляют опасность и продолжают оказывать сопротивление.

«В Купянске по-прежнему находятся несколько десятков российских бойцов в северных районах города, рассредоточенных среди малоэтажной застройки. Они представляют определенную угрозу, то есть нельзя сказать, что мы их там добиваем, нет, они достаточно организованы, они оказывают определенное сопротивление. Но при условии, что удастся лишить их возможности проводить ротацию, лишить их возможности отводить и вводить подкрепление, то здесь для них настанут очень тяжелые времена. Вот над этим сейчас непосредственно ведется работа», — отметил Трегубов.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил также опроверг сообщения о якобы захвате российскими войсками Голубовки и Шевченкова в Харьковской области. По его словам, противник пытается установить контроль над Голубовкой и продвигаться в направлении Радьковки, однако его реальные успехи не соответствуют информации, которую подают российскому командованию.

«Россияне не установили нормальный контроль над Голубовкой, пытаются установить контроль над ней, продвигаться в сторону Радьковки, ещё в пять раз дальше — и тогда будет Шевченково. Ну, вот это примерно то, каковы их усилия на самом деле, и как они их описывают в отчетах», — подчеркнул Трегубов.

Таким образом, по оценке пресс-секретаря, российские военные преувеличивают свои достижения на этом участке фронта.

Комментируя дальнейшие возможные действия противника, Трегубов пояснил, что российские войска пытаются восстановить позиции в районе Голубовки и продвигаться в сторону Радьковки, расположенной несколько западнее.

Если россиянам удастся расширить зону контроля на этом участке, они смогут частично компенсировать предыдущие потери позиций. В то же время украинские военные не намерены позволять противнику продвигаться дальше.

«Они пытаются восстановить позиции в районе Голубовки и наступать в сторону Радьковки, это от Голубовки чуть-чуть к западу. Если им это удастся, если они там немного расширят зону контроля, тогда они частично компенсируют эту потерю. Но опять же никто не собирается отдавать им эту Радьковку, никто не собирается позволять им расширять эту, как бы это сказать, узкую полосу перед Осколом. Если нам удастся окончательно сократить её, это будет означать, что россиянам дальше просто некуда будет заводить войска в тот несчастный Купянск», — пояснил пресс-секретарь.

По словам Виктора Трегубова, ограничение возможностей россиян проводить ротацию и перебрасывать военных может существенно осложнить положение оккупантов в Купянске. Украинские защитники продолжают работать над сокращением доступного противнику коридора для перемещения сил в направлении города.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил в телеэфире.

Российская армия с начала сентября 2026 года потеряла на 241 квадратный километр украинской территории больше, чем смогла захватить. Темпы продвижения оккупационных войск замедлились, в то время как украинские силы перехватывают инициативу на отдельных участках фронта.

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Между тем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским войскам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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