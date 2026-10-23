在哈尔科夫州库皮扬斯克市北部，仍有数十名俄罗斯军人，他们仍在进行有组织的抵抗。 乌克兰国防军正致力于切断敌军轮换人员及向该市调遣增援的通道。与此同时，俄方关于据称已占领戈卢比夫卡和舍甫琴科夫卡的声明与事实不符。

据他介绍，俄军目前驻扎在库皮扬斯克北部地区，分散在低层建筑群中。他们仍然构成威胁，并持续进行抵抗。

“库皮扬斯克市北部地区仍有数十名俄军士兵，他们分散在低层建筑群中。 他们构成了一定威胁，也就是说，不能说我们正在那里将他们彻底消灭；不，他们组织得相当严密，仍在进行一定程度的抵抗。 但如果能切断他们的轮换渠道，阻止他们撤离和增援，那么他们将面临极其艰难的处境。目前，相关工作正在紧锣密鼓地进行中，”特雷古博夫指出。

联合部队发言人还驳斥了关于俄军据称占领了哈尔科夫州戈卢比夫卡和舍甫琴科夫卡的报道。 据他介绍，敌军正试图控制戈卢比夫卡并向拉德基夫卡方向推进，但其实际战果与向俄军指挥部汇报的情况并不相符。

“俄军尚未对戈卢比夫卡建立有效控制，他们正试图控制该地并向拉德基夫卡方向推进，再推进五倍的距离就能到达舍甫琴科夫卡。 嗯，这大概就是他们实际的努力程度，以及他们在报告中如何粉饰这些情况，”特雷古博夫强调道。

因此，据该发言人评估，俄军正在夸大其在此战线段的战果。

在评论敌军可能采取的后续行动时，特雷古博夫解释说，俄军正试图在戈卢比夫卡地区恢复阵地，并向稍偏西的拉德基夫卡方向推进。

如果俄军成功扩大该战线的控制区，他们将能够部分弥补此前失去的阵地。与此同时，乌克兰军队无意允许敌军进一步推进。

“他们正试图在戈卢比夫卡地区恢复阵地，并向拉德基夫卡方向推进，该地比戈卢比夫卡稍偏西。如果他们成功了，如果能在那里稍微扩大控制区，那么他们就能部分弥补这一损失。 但话说回来，没有人打算把拉德基夫卡拱手相让，也没有人打算允许他们扩大目前——该怎么说呢——奥斯科尔河前这段狭窄地带的控制范围。 “如果我们能最终将其压缩，这意味着俄军今后将根本无法向那个不幸的库皮扬斯克增派部队，”发言人解释道。

据维克多·特雷古博夫称，限制俄军进行轮换和调遣部队的能力，将极大加剧占领者在库皮扬斯克的处境。 乌克兰守军正继续努力缩短敌军向该市方向调动部队的通道。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在电视直播中发表了上述声明。

自2026年9月初以来，俄军丧失的乌克兰领土面积比其占领的还要多出241平方公里。占领军的推进速度已放缓，而乌克兰军队则在部分战线夺回了主动权。

俄军正在组建专门部队，以开展地下作战。 与此同时，乌克兰国民卫队第13旅“宪章”的战士们已在哈尔科夫州库皮扬斯克附近的旧苏联天然气管道中与俄军展开对抗。

此外，俄罗斯占领军在顿涅茨克州靠近赖-亚历山德罗夫卡和维尔诺两个定居点的地区有所推进。

过去24小时（10月22日），前线共发生165次交火。在上述各战线中，俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击次数最多，该地区共记录到15次突击。

此前，总参谋部更新了截至10月23日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

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