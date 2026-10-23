W północnej części Kupianska w obwodzie charkowskim pozostaje kilkadziesiąt rosyjskich żołnierzy, którzy nadal stawiają zorganizowany opór. Siły obronne Ukrainy pracują nad tym, aby uniemożliwić przeciwnikowi przeprowadzanie rotacji i przesyłanie posiłków do miasta. Jednocześnie oświadczenia Rosjan o rzekomym zajęciu Gołubówki i Szewczenkowa nie odpowiadają rzeczywistości.

Według niego rosyjscy żołnierze przebywają w północnych dzielnicach Kupianska i są rozproszeni wśród niskiej zabudowy. Nadal stanowią zagrożenie i kontynuują opór.

„W Kupiańsku nadal przebywa kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy w północnych dzielnicach miasta, rozproszonych wśród niskiej zabudowy. Stanowią oni pewne zagrożenie, to znaczy nie można tu powiedzieć, że ich tam wykańczamy; nie, są oni wystarczająco zorganizowani i stawiają pewien opór. Jeśli jednak uda się uniemożliwić im rotację, uniemożliwić im wycofywanie i wprowadzanie nowych sił, to czeka ich tam bardzo trudny okres. Właśnie nad tym obecnie trwają prace” – zaznaczył Tregubow.

Rzecznik Grupy Sił Połączonych zdementował również doniesienia o rzekomym zajęciu przez wojska rosyjskie miejscowości Golubówka i Szewczenkowo w obwodzie charkowskim. Według niego przeciwnik próbuje przejąć kontrolę nad Gołubówką i posuwać się w kierunku Radkówki, jednak jego rzeczywiste sukcesy nie odpowiadają informacjom przekazywanym rosyjskiemu dowództwu.

„Rosjanie nie przejęli pełnej kontroli nad Gołubówką, próbują ją przejąć, posuwać się w kierunku Radkówki, jeszcze pięć razy tyle, a wtedy dojdą do Szewczenkowa. Cóż, to mniej więcej pokazuje, jak naprawdę wyglądają ich wysiłki i jak je przedstawiają w raportach” – podkreślił Tregubow.

W ten sposób, według oceny rzecznika, rosyjskie siły zbrojne wyolbrzymiają swoje osiągnięcia na tym odcinku frontu.

Komentując możliwe dalsze działania przeciwnika, Tregubow wyjaśnił, że rosyjskie wojska próbują odzyskać pozycje w rejonie Gołubówki i posuwać się w kierunku Radkówki, położonej nieco bardziej na zachód.

Jeśli Rosjanom uda się rozszerzyć strefę kontroli na tym odcinku, będą mogli częściowo zrekompensować wcześniejsze straty pozycji. Jednocześnie ukraińskie siły zbrojne nie zamierzają pozwolić przeciwnikowi na dalszy postęp.

„Próbują odzyskać pozycje w rejonie Gołubówki i atakować w kierunku Radkówki, która leży nieco na zachód od Gołubówki. Jeśli im się to uda, jeśli nieco rozszerzą tam strefę kontroli, wówczas częściowo zrekompensują tę stratę. Ale znowu nikt nie zamierza im oddać tej Radkivki, nikt nie zamierza pozwolić im rozszerzyć tego, jak to powiedzieć, tego wąskiego pasa przed Oskolem, który obecnie istnieje. Jeśli uda nam się ją ostatecznie skrócić, będzie to oznaczało, że Rosjanie po prostu nie będą mieli możliwości wprowadzania wojsk do tego nieszczęsnego Kupianska” – wyjaśnił rzecznik.

Według Wiktora Tregubowa ograniczenie możliwości Rosjan w zakresie rotacji i przemieszczania żołnierzy może znacznie skomplikować sytuację okupantów w Kupiańsku. Ukraińscy obrońcy nadal pracują nad skróceniem dostępnego dla wroga korytarza służącego do przemieszczania sił w kierunku miasta.

O tym poinformował w telewizji rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow.

Od początku września 2026 roku armia rosyjska straciła o 241 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium więcej, niż zdołała zająć. Tempo natarcia wojsk okupacyjnych spowolniło, podczas gdy siły ukraińskie przejmują inicjatywę na poszczególnych odcinkach frontu.

Rosyjscy wojskowi przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie według stanu na 23 października.

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