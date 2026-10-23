Видео: В Глухове российские войска повредили пятиэтажное здание, пожар ликвидирован
В Глухове Сумской области в результате российского удара 23 октября был поврежден пятиэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара.
«Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Глухове после российского удара», — говорится в сообщении ГСЧС.
По данным ГСЧС, в результате попадания загорелись два балкона и комната в пятиэтажном жилом доме.
Из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС временно приостановили работы. Все очаги возгорания ликвидированы.
Напомним, Россия массированно атаковала Сумы дронами, есть пострадавшие и разрушения.
Между тем в Лозовой в Харьковской области возросло число погибших в результате российского удара по рынку.
Также Россия почти 20 раз атаковала Днепр и область за вечер, есть пострадавшие.