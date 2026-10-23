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Видео: В Глухове российские войска повредили пятиэтажное здание, пожар ликвидирован

UA NEWS 23 Октября 2026 13:49
Видео: В Глухове российские войска повредили пятиэтажное здание, пожар ликвидирован

В Глухове Сумской области в результате российского удара 23 октября был поврежден пятиэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара.

 

«Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Глухове после российского удара», — говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате попадания загорелись два балкона и комната в пятиэтажном жилом доме.

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Из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС временно приостановили работы. Все очаги возгорания ликвидированы.

Напомним, Россия массированно атаковала Сумы дронами, есть пострадавшие и разрушения.

Между тем в Лозовой в Харьковской области возросло число погибших в результате российского удара по рынку.

Также Россия почти 20 раз атаковала Днепр и область за вечер, есть пострадавшие.

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