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Wideo: W Hlukhowie Rosjanie uszkodzili pięciopiętrowy budynek, pożar został ugaszony

UA NEWS 23 października 2026 13:49
Wideo: W Hlukhowie Rosjanie uszkodzili pięciopiętrowy budynek, pożar został ugaszony

W Hlukhowie w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskiego ataku 23 października uszkodzony został pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Ratownicy ugaszili pożar, który wybuchł po uderzeniu.

 

„Służby ratownicze ugasiły pożar w budynku mieszkalnym w Hlukhowie po rosyjskim uderzeniu” – czytamy w komunikacie Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS).

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej w wyniku trafienia zapaliły się dwa balkony oraz pokój w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym.

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Ze względu na zagrożenie kolejnymi uderzeniami specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej tymczasowo wstrzymali prace. Wszystkie ogniska pożaru zostały ugaszone.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na Sumy, w wyniku którego są ofiary i zniszczenia.

Tymczasem w Lozowej w obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na targowisko.

Ponadto Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i obwód w ciągu wieczoru; są ofiary.

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