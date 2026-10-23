Wideo: W Hlukhowie Rosjanie uszkodzili pięciopiętrowy budynek, pożar został ugaszony
W Hlukhowie w obwodzie sumskim w wyniku rosyjskiego ataku 23 października uszkodzony został pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Ratownicy ugaszili pożar, który wybuchł po uderzeniu.
„Służby ratownicze ugasiły pożar w budynku mieszkalnym w Hlukhowie po rosyjskim uderzeniu” – czytamy w komunikacie Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS).
Według danych Państwowej Służby Ratowniczej w wyniku trafienia zapaliły się dwa balkony oraz pokój w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym.
Ze względu na zagrożenie kolejnymi uderzeniami specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej tymczasowo wstrzymali prace. Wszystkie ogniska pożaru zostały ugaszone.
Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na Sumy, w wyniku którego są ofiary i zniszczenia.
Tymczasem w Lozowej w obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku na targowisko.
Ponadto Rosja prawie 20 razy zaatakowała Dniepr i obwód w ciągu wieczoru; są ofiary.