ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов и дронов РФ, пункту управления в Крыму и объектам подразделения «Рубикон»

Силы обороны Украины 22 октября и в ночь на 23 октября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей — места хранения и запуска ударных беспилотников, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления российских войск.

В Генштабе отметили, что, несмотря на проблемы со связью Starlink/StarShield на определенных скоростях, украинские военные продолжают наносить удары по противнику.

«К сожалению, до сих пор фиксируются случаи потери связи в работе Starlink/StarShield при определенных скоростях. Тем не менее украинские военные продолжают наносить удары по врагу», — говорится в сообщении.

По информации Генерального штаба ВСУ, в районе временно оккупированного Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российской армии.

Поражение таких объектов, подчеркивают украинские военные, должно ограничить возможности российских захватчиков атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру с помощью дронов различных модификаций.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области украинские защитники поразили:

склад боеприпасов российских войск в районе Горняка ;

склад беспилотников в районе Свердлового;

склады материально-технических средств в районе Бердянского.

Кроме того, в Запорожской области под удар попали склады материально-технических средств российских захватчиков в районах Балкового и Ореховки.

«Уничтожение складов с вооружением и материально-техническими средствами затрудняет российскому агрессору обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия», — подчеркнули в Генштабе.

Среди других целей, по которым нанесли удары Силы обороны Украины, — пункт управления подразделения российских войск в районе временно оккупированного Громового в Автономной Республике Крым.

Также в районе Каменки Запорожской области было поражено место сосредоточения личного состава российского подразделения беспилотников «Рубикон».

Таким образом, удары украинских военных были направлены на военную инфраструктуру противника, логистическое обеспечение, управление подразделениями и способность российской армии применять ударные беспилотники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook,

Напомним, подразделения Сил обороны Украины в течение 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли успешные удары по нескольким важным военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинские военные обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

Подразделения Сил обороны Украины поразили 408 000 российских беспилотников с начала 2026 года. Все поражения зафиксированы на видео в боевой системе DELTA и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.

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