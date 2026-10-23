W dniu 22 października oraz w nocy z 22 na 23 października ukraińskie siły obronne przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych armii rosyjskiej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród trafionych celów znalazły się miejsca przechowywania i startu dronów bojowych, magazyny amunicji i środków materialno-technicznych, a także punkt dowodzenia wojsk rosyjskich.

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że pomimo problemów z łącznością Starlink/StarShield przy określonych prędkościach ukraińskie siły zbrojne nadal zadają ciosy przeciwnikowi.

„Niestety, do tej pory odnotowuje się przypadki utraty łączności w systemie Starlink/StarShield przy określonych prędkościach. Niemniej jednak ukraińskie siły zbrojne nadal zadają ciosy wrogowi” – czytamy w komunikacie.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie tymczasowo okupowanego Doniecka zniszczono miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych armii rosyjskiej.

Ukraińskie siły zbrojne podkreślają, że zniszczenie takich obiektów ma ograniczyć możliwości rosyjskich najeźdźców w zakresie atakowania Ukrainy i infrastruktury cywilnej za pomocą dronów różnych typów.

Ponadto na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego ukraińscy obrońcy zniszczyli:

magazyn amunicji rosyjskich wojsk w rejonie Hirnyka ;

magazyn dronów w rejonie Swerdłowego;

magazyny zaopatrzenia w rejonie Berdyanska.

Ponadto w obwodzie zaporoskim ostrzelano magazyny środków materialno-technicznych rosyjskich najeźdźców w rejonach Balkowego i Orichówki.

„Zniszczenie składów z uzbrojeniem i środkami materialno-technicznymi utrudnia rosyjskiemu agresorowi zaopatrzenie oddziałów i ogranicza ich zdolność do prowadzenia działań bojowych” – podkreślono w Sztabie Generalnym.

Wśród innych celów, na które ukraińskie siły obronne przeprowadziły ataki, znalazł się punkt dowodzenia oddziału rosyjskich wojsk w rejonie tymczasowo okupowanego Gromowego w Autonomicznej Republice Krymu.

Również w rejonie Kamianki w obwodzie zaporoskim zniszczono miejsce zgrupowania personelu rosyjskiej jednostki dronów „Rubikon”.

Tak więc uderzenia ukraińskich sił zbrojnych były skierowane przeciwko infrastrukturze wojskowej przeciwnika, zapleczu logistycznemu, systemom dowodzenia oraz zdolnościom armii rosyjskiej do wykorzystywania dronów bojowych.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku,

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

Od początku 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły 408 000 rosyjskich dronów. Wszystkie zniszczenia zostały zarejestrowane na filmie w systemie bojowym DELTA i zweryfikowane przez klaster innowacji obronnych Brave1.

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