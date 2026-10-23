10月22日及23日凌晨，乌克兰国防军对乌克兰临时被占领土上的多处俄罗斯军队军事设施发动了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存和发射点、弹药及后勤物资仓库，以及俄军指挥所。

总参谋部指出，尽管Starlink/StarShield在特定网速下存在通信问题，但乌克兰军队仍在继续对敌军实施打击。

“遗憾的是，截至目前，Starlink/StarShield在特定速度下仍存在通信中断的情况。不过，乌克兰军队仍在持续打击敌人，”通报中写道。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，在临时被占领的顿涅茨克地区，俄军用于存储、准备和发射攻击型无人机的设施已被摧毁。

乌克兰军方强调，摧毁此类目标将削弱俄军利用各种型号无人机袭击乌克兰及民用基础设施的能力。

此外，在顿涅茨克州被临时占领的领土上，乌克兰守军还打击了：

吉尔尼卡地区俄军弹药库 ；

斯维尔德洛沃地区的一处无人机仓库；

别尔江斯克地区内的后勤物资仓库。

此外，在扎波罗热州，巴尔科夫和奥里霍夫卡地区的俄军物资仓库也遭到打击。

“摧毁武器和后勤物资仓库，使俄罗斯侵略者难以保障其部队，并削弱了其作战能力，”总参谋部强调道。

乌克兰国防军打击的其他目标还包括：位于克里米亚自治共和国临时被占领的格罗莫沃地区的一处俄军部队指挥所。

此外，在扎波罗热州卡缅卡地区，俄军“鲁比康”无人机部队的集结点也遭到打击。

因此，乌克兰军方的打击针对的是敌方的军事基础设施、后勤保障、部队指挥系统以及俄军使用攻击型无人机的能力。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上通报了这一消息，

需要指出的是，乌克兰国防军部队在10月21日及22日凌晨期间，对俄罗斯占领军的多个重要军事目标实施了成功的打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

乌克兰军方发现并摧毁了俄军“布克-M1”防空导弹系统，该系统曾被占领军用于对抗乌克兰空军。

自2026年初以来，乌克兰国防军各部队已击落408,000架俄罗斯无人机。所有击落记录均通过DELTA作战系统以视频形式记录，并经Brave1国防创新集群核实。

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