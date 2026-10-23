Minister obrony Wes Streeting ostrzegł przed ustępstwami wobec Władimira Putina po tym, jak główny negocjator Donalda Trumpa ds. wojny w Ukrainie nazwał go humanitarystą. The Independent poinformował o tym, powołując się na wystąpienie urzędnika w programie BBC Newsnight 22 października.

Granica między dyplomacją a ustępstwami

Streeting powiedział, że rozumie potrzebę dyplomatycznej uprzejmości podczas negocjacji, gdy rozmówca siedzi naprzeciw negocjatora. Jednocześnie podkreślił, że między ustępstwami a procesem pokojowym istnieje wyraźna granica.

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Minister obrony nazwał również Putina zimnokrwistym mordercą. Zapytany, czy uważa działania USA za ustępstwa, Streeting odpowiedział ostrzeżeniem, by nie karmić krokodyla.

Nawiązanie do Churchilla

To sformułowanie nawiązuje do wypowiedzi Winstona Churchilla, często cytowanej w kontekście ustępstw: o człowieku, który karmi krokodyla w nadziei, że ten zje go jako ostatniego. Według publikacji Churchill użył tego porównania w odniesieniu do państw neutralnych na początku II wojny światowej.

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