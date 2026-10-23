В Польше около 4:00 подняли истребители для защиты воздушного пространства из-за ударов, которые Российская Федерация — государство-агрессор — наносила по целям в западной части Украины. В польском воздушном пространстве действовала военная авиация.

Предупреждение для приграничных регионов

Правительственный центр безопасности Польши сообщил, что истребители подняли из-за атак России на Украину, и призвал ожидать дальнейших сообщений. Жителям части Люблинского и Подкарпатского воеводств направили предупреждения о российской воздушной атаке на территории Украины и мониторинге ситуации.

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Как сообщает Interia, в Люблинском воеводстве уведомления получили жители Грубешувского, Замойского, Томашувского и Билгорайского повятов, а также города Замосць. В Подкарпатском воеводстве предупреждения направили, в частности, в Жешув, Пшемысль, Кросно и ряд других повятов.

Задействовали силы противовоздушной обороны

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что из-за ударов по целям в западной части Украины с применением средств воздушного нападения были задействованы необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны. Их активировали через Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента.

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