Дроны атаковали завод одного из крупнейших производителей титана в России

В ночь на 25 октября беспилотники атаковали завод «Ависма» в городе Березники Пермского края России. Предприятие входит в корпорацию «ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей титана в мире. Российские власти заявили о незначительных повреждениях промышленного объекта, но утверждают, что он продолжает работать.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в результате удара беспилотников повреждения получил промышленный объект на севере региона. По его словам, повреждения незначительны, а предприятие продолжает работать в штатном режиме. В то же время украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил, что под удар попало химико-металлургическое предприятие «Ависма» в Березниках. Об атаке на этот объект также писали местные жители. Информация о масштабах повреждений и последствиях удара требует дальнейшего уточнения.

Завод «Ависма» производит губчатый титан, магний и сплавы на его основе. Эти материалы используются в различных отраслях промышленности, в частности при производстве самолетов, авиационных двигателей, ракетной и космической техники. Предприятие входит в корпорацию «ВСМПО-Ависма», которая является одним из ключевых поставщиков титана для российского военно-промышленного комплекса. Титан важен для авиационной и оборонной отраслей благодаря своей прочности, небольшому весу и устойчивости к высоким температурам и коррозии.

На данный момент в открытых источниках нет подтвержденных данных о том, насколько атака повлияла на производство завода. Российские власти утверждают, что предприятие продолжает работу. Об атаке сообщило издание The Moscow Times.

24 октября и в ночь на 25 октября украинские военные нанесли удары по нескольким военным целям российской армии. Под удар попали радиолокационные станции в Белгородской области РФ, пункты управления в Запорожской и Херсонской областях, а также места сосредоточения российских военных в Донецкой и Запорожской областях.

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