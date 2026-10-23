Польща підняла винищувачі через російські удари по заходу України — Interia

У Польщі близько 4:00 підняли винищувачі для захисту повітряного простору через удари, яких Російська Федерація — держава-агресор — завдавала по цілях у західній частині України. У польському повітряному просторі діяла військова авіація.

Попередження для прикордонних регіонів

Урядовий центр безпеки Польщі повідомив, що винищувачі підняли через атаки Росії на Україну, та закликав очікувати подальших повідомлень. Жителям частини Люблінського та Підкарпатського воєводств надіслали попередження про російську повітряну атаку на території України й моніторинг ситуації.

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Як повідомляє Interia, у Люблінському воєводстві сповіщення отримали мешканці Грубешівського, Замойського, Томашівського та Білгорайського повітів, а також міста Замостя. У Підкарпатському воєводстві попередження надіслали, зокрема, до Ряшева, Перемишля, Кросна та низки інших повітів.

Задіяли сили протиповітряної оборони

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що через удари по цілях у західній частині України із застосуванням засобів повітряного нападу залучили необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони. Їх активували через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента.

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