W Polsce około godziny 4:00 poderwano myśliwce w celu ochrony przestrzeni powietrznej w związku z uderzeniami, które Federacja Rosyjska — państwo-agresor — przeprowadzała na cele w zachodniej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej działało lotnictwo wojskowe.

Ostrzeżenie dla regionów przygranicznych

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Polski poinformowało, że myśliwce poderwano z powodu ataków Rosji na Ukrainę, i wezwało do oczekiwania na kolejne komunikaty. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali ostrzeżenia o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy oraz monitorowaniu sytuacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak podaje Interia, w województwie lubelskim powiadomienia otrzymali mieszkańcy powiatów hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także miasta Zamość. W województwie podkarpackim ostrzeżenia wysłano między innymi do Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i szeregu innych powiatów.

Zaangażowano siły obrony powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Polski oświadczyło, że z powodu uderzeń na cele w zachodniej części Ukrainy z użyciem środków napadu powietrznego zaangażowano niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Zostały one aktywowane za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych — Dowództwa Komponentu Powietrznego.

Czytaj nas na