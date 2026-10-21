Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 150 celów powietrznych podczas nocnego ataku Rosji

W nocy z 20 na 21 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały Ukrainę pociskami manewrującymi oraz 186 dronami bojowymi różnych typów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 150 wrogich bezzałogowych statków powietrznych, a kolejne 10 dronów bojowych pozostawało w powietrzu o godz. 08:30.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy od godziny 18:00 20 października przeciwnik zastosował pociski manewrujące „Iskander-K”, wystrzelone z przestrzeni powietrznej obwodu rostowskiego Federacji Rosyjskiej, a także drony uderzeniowe Shahed, w szczególności drony odrzutowe, S8000 „Banderol”/„Dan-T”, „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Ataki przeprowadzono z kierunków Orła, Kurska i Primorsko-Achtaarska w Rosji, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu donieckiego i Krymu, w szczególności z rejonów Gwardijskiego i Czauidy.

Do odparcia ataku powietrznego zaangażowano lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Trafienia wrogich środków ataku powietrznego odnotowano w 27 lokalizacjach, a w kolejnych 13 lokalizacjach spadły fragmenty zestrzelonych celów. W momencie opublikowania raportu działania bojowe nadal trwały.

Źródło: Siły Powietrzne

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