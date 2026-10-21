Rosyjskie wojska posunęły się naprzód w kierunku Huliaipila — DeepState
Rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu miejscowości Kryniczne w rejonie Pologów w obwodzie zaporoskim.
„Mapa została zaktualizowana. Wróg posunął się naprzód w pobliżu Krynicznego (rejon Połohów, obwód zaporoski)” – czytamy w komunikacie DeepState.
Zatem, według danych projektu monitorującego, przeciwnik posuwa się naprzód w kierunku Huliaipila.
Informację tę podał projekt monitorujący DeepState, aktualizując mapę działań wojennych.
W ciągu ostatniej doby na froncie w Ukrainie odnotowano 269 starć bojowych. Najintensywniejsze działania szturmowe spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska prowadziły na kierunku Kostiantynówskim, gdzie miało miejsce 37 ataków.
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.
Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.
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