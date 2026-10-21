Российские войска продвинулись на Гуляйпольском направлении, — DeepState

Российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Криничное в Пологовском районе Запорожской области.

«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Криничного (Пологовский р-н, Запорожская обл.)», — говорится в сообщении DeepState.

Таким образом, по данным мониторингового проекта, противник продвигается в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, обновив карту боевых действий.

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные штурмовые действия среди указанных направлений российские войска вели на Константиновском направлении, где произошло 37 атак.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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