Российские войска продвинулись на Гуляйпольском направлении, — DeepState
Российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Криничное в Пологовском районе Запорожской области.
«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Криничного (Пологовский р-н, Запорожская обл.)», — говорится в сообщении DeepState.
Таким образом, по данным мониторингового проекта, противник продвигается в направлении Гуляйполя.
Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, обновив карту боевых действий.
За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные штурмовые действия среди указанных направлений российские войска вели на Константиновском направлении, где произошло 37 атак.
В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.
Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.