В Николаевской области зафиксированы повреждения в результате атак российских дронов

За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаевской области с помощью беспилотников типа Shahed. «Вчера враг атаковал область БПЛА типа «Shahed». Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал он в Telegram. По информации областных властей, в результате этого удара люди не пострадали. Сведений о масштабах повреждений энергетических объектов в сообщении не привели.

FPV-дроны повредили здания в двух общинах

Также российские военные атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину Николаевского района. В селе Солончаки в результате удара повреждены частный дом и хозяйственная постройка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информации о других последствиях атаки на этот населённый пункт пока нет. Кроме того, российские войска направили FPV-дрон на Очаковскую общину. По сообщению областных властей, там также никто не пострадал.

Таким образом, за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область беспилотниками различных типов. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура и гражданские здания. По данным Николаевской ОВА, погибших и раненых в результате этих атак нет. Об атаке сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.