На Миколаївщині зафіксували пошкодження після атак російських дронів

Минулої доби російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини за допомогою безпілотників типу Shahed. «Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під атакою була енергетична інфраструктура. Постраждалих немає», — написав він у Telegram. За інформацією обласної влади, внаслідок цього удару люди не постраждали. Відомостей про масштаби пошкоджень енергетичних об’єктів у повідомленні не навели.

FPV-дрони пошкодили будівлі у двох громадах

Також російські військові атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. У селі Солончаки внаслідок удару пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформації про інші наслідки атаки на цей населений пункт наразі немає. Крім того, російські війська спрямували FPV-дрон на Очаківську громаду. За повідомленням обласної влади, там також ніхто не постраждав.

Отже, протягом минулої доби російські війська атакували Миколаївщину безпілотниками різних типів. Під ударом опинилися енергетична інфраструктура та цивільні будівлі. За даними Миколаївської ОВА, загиблих і поранених унаслідок цих атак немає.Інформацію про атаку повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.