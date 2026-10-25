В Днепре зафиксировали новый удар по критически важной инфраструктуре

Российские войска вновь нанесли удар по критически важной инфраструктуре Днепра. По предварительным данным, погибших и раненых нет. На месте работают экстренные службы, которые выясняют обстоятельства атаки и ликвидируют её последствия.

О новом ударе сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. «Россияне вновь нанесли удары по критической инфраструктуре Днепра», — написал он в Telegram. По предварительной информации, в результате атаки никто не погиб и не получил ранений. В то же время данные о последствиях удара могут уточняться. На месте работают все экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Пока что областные власти не сообщают, какой именно объект подвергся удару, насколько серьезны повреждения и повлияла ли атака на работу критически важной инфраструктуры города. Дополнительную информацию обещают предоставить после уточнения обстоятельств.

Российские удары по критической инфраструктуре создают угрозу для стабильной работы важных городских систем. Поэтому жителям Днепра следует следить за официальными сообщениями местных властей и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пострадали два человека.

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