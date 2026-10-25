Российские войска нанесли 832 удара по Запорожской области за сутки

За прошедшие сутки российские войска нанесли 832 удара по 55 населённым пунктам Запорожской области. В результате атак ранения получили четверо человек. Также поступило 50 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Российские войска продолжают массированные атаки на Запорожье и населенные пункты области. За прошедшие сутки оккупанты применяли ракеты, авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Всего зафиксировано 832 удара по 55 населенным пунктам региона. В результате обстрелов четыре человека получили ранения.

Россияне наносили удары ракетами и авиацией

По информации Ивана Федорова, российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Кроме того, оккупанты совершили 18 авиаударов по ряду населенных пунктов области. Под ударами авиации оказались Кушугум, Комишуваха, Таврийское, Новорозовка, Одаровка, Листовка, Григоровское, Самийловка, Вильнянка, Васиновка, Солнечное, Васильково, Новоселовка и Егоровка.

Российские авиаудары представляют угрозу как для гражданского населения, так и для жилой застройки и местной инфраструктуры. Информацию о масштабах разрушений в каждом из населенных пунктов уточняют после атак.

Дроны атаковали десятки населённых пунктов

В течение суток российские войска также применили 25 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дронов. Под ударами оказались Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновка, Тернуватое, Речное, Червоноднепровка, Григоровка, Веселянка, Запорожец, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Степное, Лежино и Рождественка.

Дроны также атаковали Степногорск, Плавни, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье и Чаривное. Под ударами оказались и Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Придорожное и Новое Запорожье.

FPV-дроны могут поражать как военные объекты, так и транспорт и другие цели вблизи линии боевого столкновения. Из-за их использования опасность сохраняется даже в населенных пунктах, которые не подвергаются ракетным или авиационным ударам.

Оккупанты обстреливали область из артиллерии

Помимо ракет, авиации и беспилотников, российские войска применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию. По данным областных властей, было зафиксировано два обстрела из реактивных систем залпового огня по Долинке. Еще 181 артиллерийский удар пришелся на Малокатериновку, Тернуватое, Речное, Червоноднепровку, Григоровку, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Степногорск, Плавни, Приморское, Павловку и Лукьяновское.

Также под артиллерийским обстрелом находились Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Придорожное и Новое Запорожье.

Повреждены дома, автомобили и инфраструктура

После российских атак в соответствующие службы поступило 50 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Информацию о разрушениях собирают и уточняют. По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили четыре человека. Сведений об их состоянии в сообщении Ивана Федорова нет.

Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области различными видами вооружения. Местным жителям следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации экстренных служб. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Днём 24 октября российские войска атаковали инфраструктуру Запорожья. В результате удара есть раненые. После российской атаки в городе также перекрыли движение через плотину ДнепроГЭС.

В Запорожье число погибших в результате российского удара возросло до трёх человек. Третьей жертвой стала 69-летняя женщина. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

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