У Запоріжжі зросла кількість загиблих через російський удар

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до трьох людей. Третьою жертвою стала 69-річна жінка. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до трьох осіб. Стало відомо, що серед жертв — 69-річна жінка.

За його даними, жінка стала третьою людиною, яка загинула внаслідок атаки. Інших подробиць про загиблу та обставини її смерті посадовець у повідомленні не навів. Відомості про наслідки російського удару уточнюються. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

Армія рф 22 жовтня завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, унаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Верховний Суд підтвердив вирок 28-річному жителю Запоріжжя, який передавав ФСБ дані про українські військові об’єкти та звітував про наслідки російських обстрілів. Чоловік проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.

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