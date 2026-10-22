В Запорожье возросло число погибших в результате российского удара

В Запорожье число погибших в результате российского удара возросло до трёх человек. Третьей жертвой стала 69-летняя женщина. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Число погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до трёх человек. Стало известно, что среди жертв — 69-летняя женщина.

По его данным, женщина стала третьим человеком, погибшим в результате атаки. Других подробностей о погибшей и обстоятельствах ее смерти чиновник в сообщении не привел. Сведения о последствиях российского удара уточняются. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

22 октября армия РФ нанесла удар по частному сектору Запорожья, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Верховный Суд подтвердил приговор 28-летнему жителю Запорожья, который передавал ФСБ данные об украинских военных объектах и докладывал о последствиях российских обстрелов. Мужчина проведёт 15 лет за решёткой, а его имущество будет конфисковано.

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