Россия запустила по Украине 153 дрона, в том числе 92 реактивных

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 из них, в том числе дроны типа Shahed и беспилотники других типов. При этом попадания зафиксировали в 15 местах, а падение сбитых беспилотников и их обломков — ещё в девяти.

С 18:00 субботы, 24 октября, российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками. Среди них были дроны типа Shahed, в том числе 92 реактивных, а также беспилотники S8000 «Бандероль» и «Дань-Т», «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». Беспилотники запускали с нескольких направлений. Среди них — Брянск, Орел, Курск и Миллерово на территории России, временно оккупированный Донецк, а также Гвардейское в оккупированном Крыму.

ПВО обезвредила 119 дронов

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 воскресенья, 25 октября, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 119 российских беспилотников. Воздушное нападение отражали различные подразделения Сил обороны Украины. К работе присоединились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы.

В то же время не все воздушные цели удалось обезвредить до того, как они достигли своих целей. По информации военных, попадания российских средств воздушного нападения зафиксированы в 15 точках. Еще на девяти локациях зафиксировали падение сбитых беспилотников или их обломков. Информации о конкретных местах попаданий, масштабах повреждений и возможных пострадавших в приведенном сообщении Воздушных сил нет.

Данные о результатах работы ПВО являются предварительными и приведены по состоянию на 08:00 25 октября. Информация о последствиях атаки может уточняться. О ходе атаки сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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