В Крыму, временно оккупированном Россией, после атаки дронов ввели ограничения на поставки электроэнергии и воды. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на назначенного Российской Федерацией — государством-агрессором — главу оккупационной администрации полуострова Сергея Аксёнова. По его словам, дроны атаковали местные электросети.

Аксёнов не уточнил количество домохозяйств, которых коснулись ограничения. Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году.

Атаки в России и Украине

Минобороны РФ заявило, что ночью над более чем 20 регионами страны якобы сбили 616 дронов. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил как минимум о трёх погибших в результате удара дронов по приграничному региону.

Представители оккупационной администрации также утверждают, что в результате украинского удара в временно оккупированной части Харьковской области погибли как минимум три человека, ещё один человек получил тяжёлые ранения.

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В то же время украинские власти сообщили как минимум о пяти погибших в результате российских ударов дронами и ракетами на востоке Украины. В Синельниково, по данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, удар дрона унёс жизни трёх человек и ранил как минимум 12; на четвёртом этаже многоэтажного дома возник пожар. В Сумской области дрон попал в ферму: погибла 31-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения.

Учения Великобритании и Франции

В Германии прошли семинедельные совместные учения Великобритании и Франции Rhino Titan, в которых были задействованы около 2,5 тысячи военных. В рамках одной из крупнейших воздушно-десантных операций Великобритании за два десятилетия 600 британских и французских десантников осуществили десантирование над Германией с четырёх транспортных самолётов RAF A400M Atlas.

Учения на полигоне Сеннегер в Германии должны были проверить способность военных противодействовать противнику, оснащённому дронами и средствами радиоэлектронной борьбы. Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что современные угрозы требуют обновлённого подхода к ведению войны.

Также украинское правительство сообщило о стабильной связи военных со Starlink через 10 дней после внезапных ограничений доступа к спутниковой системе. Позднее глава SpaceX Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования сервисом.

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