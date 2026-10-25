Na tymczasowo okupowanym przez Rosję Krymie po ataku dronów wprowadzono ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i wody. Informuje o tym The Guardian, powołując się na mianowanego przez Federację Rosyjską — państwo-agresora — szefa administracji okupacyjnej półwyspu Siergieja Aksjonowa. Według niego drony zaatakowały lokalne sieci energetyczne.

Aksjonow nie sprecyzował liczby gospodarstw domowych dotkniętych ograniczeniami. Rosja okupowała ukraiński Krym w 2014 roku.

Ataki w Rosji i Ukrainie

Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że w nocy nad ponad 20 regionami kraju rzekomo zestrzelono 616 dronów. Pełniący obowiązki gubernatora obwodu briańskiego Jegor Kowalczuk poinformował o co najmniej trzech zabitych w wyniku uderzenia dronów w region przygraniczny.

Przedstawiciele administracji okupacyjnej twierdzą również, że w wyniku ukraińskiego uderzenia w tymczasowo okupowanej części obwodu charkowskiego zginęły co najmniej trzy osoby, a jedna osoba odniosła ciężkie obrażenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tymczasem ukraińskie władze poinformowały o co najmniej pięciu zabitych w wyniku rosyjskich ataków dronowych i rakietowych we wschodniej Ukrainie. W Synelnykowym, według szefa Dniepropetrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandra Hanzhy, uderzenie drona zabiło trzy osoby i raniło co najmniej 12; na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego wybuchł pożar. W obwodzie sumskim dron trafił w farmę: zginęła 31-letnia kobieta, a cztery kolejne osoby zostały ranne.

Ćwiczenia Wielkiej Brytanii i Francji

W Niemczech odbyły się siedmiotygodniowe wspólne ćwiczenia Wielkiej Brytanii i Francji Rhino Titan, w których uczestniczyło około 2,5 tys. wojskowych. W ramach jednej z największych brytyjskich operacji powietrznodesantowych od dwóch dekad 600 brytyjskich i francuskich spadochroniarzy dokonało desantu nad Niemcami z czterech samolotów transportowych RAF A400M Atlas.

Ćwiczenia na poligonie Senneger w Niemczech miały sprawdzić zdolność wojskowych do przeciwdziałania przeciwnikowi wyposażonemu w drony i środki walki elektronicznej. Brytyjski minister obrony Wes Streeting oświadczył, że współczesne zagrożenia wymagają zaktualizowanego podejścia do prowadzenia wojny.

Ukraiński rząd poinformował także o stabilnym połączeniu wojskowych ze Starlink 10 dni po nagłych ograniczeniach dostępu do systemu satelitarnego. Później szef SpaceX Elon Musk oskarżył ukraińskich wojskowych o naruszenie warunków korzystania z usługi.

Czytaj nas na