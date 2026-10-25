袭击后克里米亚限制供水和供电——《卫报》

在被俄罗斯暂时占领的克里米亚，无人机袭击后实施了电力和供水限制。《卫报》报道称，该消息援引俄罗斯联邦这一侵略国任命的半岛占领行政当局负责人谢尔盖·阿克肖诺夫的话。根据他的说法，无人机袭击了当地电网。

阿克肖诺夫没有说明受限制影响的家庭数量。俄罗斯于2014年占领了乌克兰的克里米亚。

俄罗斯和乌克兰的袭击

俄罗斯国防部称，夜间在该国20多个地区上空据称击落了616架无人机。布良斯克州代理州长叶戈尔·科瓦尔丘克表示，无人机袭击边境地区造成至少3人死亡。

占领行政当局代表还声称，乌克兰对暂时被占领的哈尔科夫州部分地区发动的袭击造成至少3人死亡，另有1人重伤。

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与此同时，乌克兰当局报告称，俄罗斯在乌克兰东部发动的无人机和导弹袭击造成至少5人死亡。据第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事管理局局长亚历山大·汉扎称，在锡涅利尼科韦，一次无人机袭击造成3人死亡、至少12人受伤；一栋多层住宅楼四层发生火灾。在苏梅州，一架无人机击中一座农场，造成一名31岁女性死亡，另有4人受伤。

英国和法国的演习

英国和法国在德国举行了为期七周的“犀牛泰坦”联合演习，约有2500名军人参与。作为英国20年来最大规模的空降行动之一，600名英国和法国伞兵从4架英国皇家空军A400M Atlas运输机上在德国上空实施空降。

在德国森内格尔训练场举行的演习旨在检验军方应对配备无人机和电子战手段的对手的能力。英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示，现代威胁需要更新战争方式。

乌克兰政府还表示，在突然限制访问卫星系统10天后，军方与Starlink的连接已恢复稳定。随后，SpaceX负责人埃隆·马斯克指责乌克兰军人违反该服务的使用条款。

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