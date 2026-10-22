Шторм пошкодив загородження біля Керченського мосту

Шторм пошкодив загородження з барж біля Керченського мосту, який з’єднує окупований Крим із територією Росії. На супутниковому знімку видно розрив у лінії загородження. За даними моніторингової групи, одна з 18 барж, які утворювали захисний бар’єр, відсутня.

Загородження складається з барж, з’єднаних між собою тросами. Російські окупанти розмістили їх біля мосту, щоб ускладнити атаки українських морських дронів. Такі конструкції мають створювати додаткову перешкоду на підходах до мосту. Однак негода вже не вперше порушує цілісність цього захисту.

Подібні випадки траплялися й раніше

Пошкодження загородження біля Керченського мосту фіксували також у січні цього року та у квітні 2025-го. Нинішній випадок знову привернув увагу до стану захисних конструкцій, які росіяни встановили навколо мосту. Водночас супутниковий знімок показує розрив у загородженні, але сам по собі не дає змоги точно встановити, куди поділася баржа та чи зазнали пошкоджень інші елементи конструкції.

Керченський міст має важливе значення для Росії як транспортне сполучення з окупованим Кримом. Після українських атак російська сторона посилює його захист, зокрема встановлює загородження проти морських безпілотників. Наскільки шторм вплинув на загальну систему захисту мосту, у повідомленні не уточнюється. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер».

Російські військові облаштовують вогневі точки на узбережжі Керченської протоки в тимчасово окупованому Криму. Їх планують використовувати для відбиття атак безпілотників і морських дронів, а також для прикриття Керченського мосту та суднобудівного заводу «Залив».

У Керченській протоці виявили новий витік мазуту із затонулих російських танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Про забруднення стало відомо після заяви уряду РФ про завершення відкачування мазуту із суден. Новий витік підтверджують супутникові знімки.