Шторм повредил заграждения возле Керченского моста

Шторм повредил заграждение из барж у Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с территорией России. На спутниковом снимке виден разрыв в линии заграждения. По данным мониторинговой группы, одна из 18 барж, составлявших защитный барьер, отсутствует.

Заграждение состоит из барж, соединенных между собой тросами. Российские оккупанты разместили их у моста, чтобы затруднить атаки украинских морских дронов. Такие конструкции призваны создавать дополнительное препятствие на подходах к мосту. Однако непогода уже не впервые нарушает целостность этой защиты.

Подобные случаи случались и раньше

Повреждения заграждения у Керченского моста фиксировались также в январе этого года и в апреле 2025-го. Нынешний случай вновь привлек внимание к состоянию защитных конструкций, которые россияне установили вокруг моста. В то же время спутниковый снимок показывает разрыв в заграждении, но сам по себе не позволяет точно установить, куда делась баржа и получили ли повреждения другие элементы конструкции.

Керченский мост имеет важное значение для России как транспортное сообщение с оккупированным Крымом. После украинских атак российская сторона усиливает его защиту, в частности устанавливает заграждения против морских беспилотников. Насколько шторм повлиял на общую систему защиты моста, в сообщении не уточняется. Об этом сообщает мониторинговая группа Telegram-канала «Крымский ветер».

Российские военные обустраивают огневые точки на побережье Керченского пролива во временно оккупированном Крыму. Их планируют использовать для отражения атак беспилотников и морских дронов, а также для прикрытия Керченского моста и судостроительного завода «Залив».

В Керченском проливе обнаружили новую утечку мазута из затонувших российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». О загрязнении стало известно после заявления правительства РФ о завершении откачки мазута с судов. Новую утечку подтверждают спутниковые снимки.