Rosja zaatakowała dronem zakład w obwodzie lwowskim; dwie osoby odniosły obrażenia

W nocy z 20 na 21 października rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą drona zakład w gminie Żółkiew w obwodzie lwowskim. W wyniku uderzenia na terenie obiektu wybuchł pożar, a dwie osoby odniosły obrażenia.

„Podczas alarmu powietrznego, który trwał dzisiaj od godz. 03:33 do 03:58, wróg zaatakował zakład w gminie Żółkiew. Poszkodowanych zostało dwóch pracowników. Odnieśli oni obrażenia średniej ciężkości. Wybuchł pożar. Został on szybko ugaszony przez specjalistów Państwowej Służby Ratowniczej” – poinformował szef OVA.

Jak dodał, w wyniku upadku szczątków drona uszkodzony został również prywatny dom w sąsiedniej miejscowości. Wybito tam okna, zniszczono drzwi, a w pobliżu powstał niewielki krater. Nikt nie zwrócił się o pomoc medyczną.

Źródło: Maksym Kozycki

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód poltawski ranne zostały trzy osoby, w tym 16-letnie dziecko.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba; dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

Czytaj nas na